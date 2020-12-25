Bu istatistik G.Saray'ı şampiyonluk yarışından koparır

Fatih Terim, son aldığı 5 maçlık cezada herhangi bir indirim olmazsa 2011/12 sezonundan bu yana Galatasaray'ın başında toplam 30 maç kaçırmış olacak. Galatasaray'da 1996 yılından bu yana 4 farklı dönemde görev yapan Fatih Terim, toplam 36 maç ceza almış oldu.

Fatih Terim ile birbirinden büyük başarılar yakalayan Galatasaray, Terim'in cezası sebebiyle kulübede olmadığı 25 maçta büyük puan kayıpları yaşadı.

İşte Fatih Terim'in cezaları ve Galatasaray'ın kaybettiği puanlar

SÜPER FİNAL VE ERTELENEN CEZA

2011/12 sezonun sonunda uygulanan Süper Final'de Beşiktaş'a karşı oynanan maçta kırmızı kart gören Fatih Terim, 3 maçla cezalandırılmış, bu cezanın 1 maçını çekmişti. Yapılan erteleme başvurusu sonrası Terim'in kalan 2 maçlık cezası ertelenmiş ve tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe deplasmanındaki şampiyonluk maçına takımın başında çıkmıştı.

2012/13 SEZONUNDA 12 MAÇ

2012/13 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda Orduspor ile oynanan maçta tribüne gönderilen Fatih Terim, 0-2'den 4-2 kazanılan maç sonrası 3 maç ceza almıştı. Terim'i cezalı olduğu bu üç maçta Galatasaray Eskişehirspor ile berabere kaldı, Gençlerbirliği'ne yenildi, Kayserispor'u ise 3-1 mağlup etti.

Aynı sezon Mersin İdmanyurdu maçında yine tribüne gönderilen Fatih Terim, bunun yanı sıra maç sonu stadyum dışında sert açıklamalar yapmış ve 7 maç ceza verildi. Önceki sezondan ertelenen ceza da eklenince Fatih Terim'in cezası 9 maça çıktı.