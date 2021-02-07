Bu kağıt çok konuşulmuştu! İşte orada yazanlar

Erol Bulut'un derbi sırasında oyuncu değişiklikleri öncesi elindeki kağıda bakmasının sebebi ortaya çıktı. Sosyal medyada 'Erol Bulut'a tribünden taktik gidiyor' şeklinde yorumlanan görüntünün aslı çok farklı. Erol Bulut 'un elindeki kağıdın devre arasında tüm teknik heyet tarafından çalışılan, oyuna dahil olan oyuncular çerçevesinde oluşacak alternatif dizilişlerin yer aldığı bir taktik kağıdı olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe teknik heyeti, oyunun gidişatına göre yapacağı değişiklikleri önceden belirlediği için farklı dizilişlerin yer aldığı kağıtlar kulübedeki ekipte yer alıyor.

EROL BULUT: "KAYBEDİLEN SADECE BİR MAÇ, BAŞINIZI KALDIRIN"

Öte yandan 1-0'lık derbi mağlubiyeti sonrası Erol Bulut soyunma odasında öğrencilerine; "Başınızı kaldırın, zirveyle aynı puandayız kaybedilen hiçbir şey yok, sadece bir maç kaybettik, biz şampiyon olacağız." diye konuştu.