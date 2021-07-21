Bu maaşı bulamayınca 'kalıp savaşacağım' dedi

Kendisine takım bulmak için Fatih Terim'den izin isteyen Diagne'nin yanıtı yönetimi şok etti.

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 11:50
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Galatasaray'da şu ana kadar lisansı çıkartılmayan ve takımdan ayrılması beklenen Mbaye Diagne kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmek istiyor.
 
Galatasaray'dan yıllık 2.4 milyon euro alan ve iki yıl daha sözleşmesi olan Diagne'ye bonservis kolaylığı sağlayan ve Senagalli futbolcunun iki yıllık toplam 4.8 milyon euroluk sözleşmesinden çıkmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim hiç beklemediği bir cevapla karşılaştı.
 
Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen ve yıllık 2.4 milyon euroluk maaşını sürdürmek isteyen Diagne, "Takımda kalmak istiyorum, ayrılmak istemiyorum ve bir gün şansın bana geleceğine inanıyorum. Son ana kadar en iyi şekilde çalışacağım ve bu takımın şampiyonluğuna katkı sağlayacağım" dedi.
 
Galatasaray'dan aldığı 2.4 milyon euroluk maaşı başka bir takımda bulamayacağına inanan Mbaye Diagne, garanti ücretinden de bir fedakarlık yapmama kararı aldı.
 
Diagne'den herhangi bir bonservis bedeli ya da kiralama ücreti talep etmeyen Galatasaray Yönetimi, Senegalli futbolcunun iki yıllık toplam 4.8 milyon euroluk maaşını karşılayabilecek bir kulüp bulunması için tüm kozlarını oynuyor.

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Etiketler: diagne galatasaray
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