Bu sefer de Kerem ile Luyindama arasında kriz

Terim sakinleştirdi



Golle duygusallaştı



G.Saraylı iki futbolcu arasında yaşanan bu olayın sadece birkaç dakika sonrasında topu alan Kerem, çok iyi bir vuruşla takımını öne geçirdi. Adeta ağlamaklı olan futbolcunun bu tavrı gözlerden kaçmadı. Genç futbolcu, oyundan alınırken, giren Babel de onu tebrik etti.