Bu sefer de Kerem ile Luyindama arasında kriz

Dün akşam Randers ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Luyindama ile Kerem Aktürkoğlu arasında elektriklenme yaşandı.

20 Ağustos 2021 Cuma - 7:41
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Terim sakinleştirdi
 
Marcao ile Kerem arasında yaşananların ardından bu kez Luyindama ile Kerem arasında diyalog yaşandı. Golden birkaç dakika önce sarı-kırmızılıların savunmasında yer alan Luyindama, oyundan dolayı Kerem’e çıkıştı. Bunu gören Fatih Terim, defanstaki oyuncusunun sakin olmasını istedi.
 
Golle duygusallaştı
 
G.Saraylı iki futbolcu arasında yaşanan bu olayın sadece birkaç dakika sonrasında topu alan Kerem, çok iyi bir vuruşla takımını öne geçirdi. Adeta ağlamaklı olan futbolcunun bu tavrı gözlerden kaçmadı. Genç futbolcu, oyundan alınırken, giren Babel de onu tebrik etti.

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Etiketler: luyindama kerem aktürkoğlu fatih terim galatasaray
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