Bu sefer oluyor! Halil Dervişoğlu geliyor

Trabzonspor'un uzun süredir peşinden koştuğu Halil Dervişoğlu bordo mavili kulübe geliyor.

21 Kasım 2020 Cumartesi - 9:02
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Trabzonspor, iki sezondur kadrosuna katmak istediği ancak birçok sebepten dolayı transferini gerçekleştiremediği milli oyuncu Halil Dervişoğlu için bir hamle daha yapmayı planlıyor. Ümit Milli Takım'da son dönemde sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve oynadığı son 3 milli maçta 5 gol atma başarısı gösteren 21 yaşındaki forvet, kulübü Brentford tarafından Twente'ye kiralanmıştı. Bordo-mavililer oyuncunun performansını yakından takip ederek bu süre içerisinde kulübü Brentford ile de ilişkilerini sıkı tutarak sezon sonu için satın alma opsiyonu ile kiralamayı hedefliyor. Genç oyuncu da taraftarı olduğu Trabzonspor'a gelmeye oldukça sıcak bakıyor.

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Etiketler: halil dervişoğlu trabzonspor
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