Bu sonuç iyi olmadı

Macaristan, deplasmanda Sırbistan'ı 1-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

11 Ekim 2020 Pazar - 23:43
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A Milli Takımımızın grubundaki iki takımın maçında UEFA Uluslar Lig B'de Sırbistan ile Macaristan, Rajko Mitic Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Macaristan üstünlüğü ile sona erdi.
 
Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic maça ilk 11'de başladı ve 45 dakika süre aldıktan sonra ikinci yarıda yerini Radonjic'e bıraktı.
 
Bu sonuçla birlikte Sırbistan 3 maç sonunda 1 puanda kaldı. Macaristan ise 6 puana yükseldi.
 
Macaristan, Uluslar Ligi'nde bir sonraki maçına 14 Ekim'de Rusya karşısında çıkacak. Sırbistan ise aynı gün A Milli Takımımız ile Türkiye'de karşılaşacak.
 

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Etiketler: macaristan sırbistan
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