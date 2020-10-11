Bu sonuç iyi olmadı

11 Ekim 2020 Pazar - 23:43
A Milli Takımımızın grubundaki iki takımın maçında UEFA
Uluslar Lig B'de Sırbistan
ile Macaristan
, Rajko Mitic Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Macaristan üstünlüğü ile sona erdi.
Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic maça ilk 11'de başladı ve 45 dakika süre aldıktan sonra ikinci yarıda yerini Radonjic'e bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Sırbistan 3 maç sonunda 1 puanda kaldı. Macaristan ise 6 puana yükseldi.
Macaristan, Uluslar Ligi'nde bir sonraki maçına 14 Ekim'de Rusya
karşısında çıkacak. Sırbistan ise aynı gün A Milli Takımımız ile Türkiye'de karşılaşacak.