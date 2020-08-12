Bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmüyorum

Kulüplerin teklif götürdüğü ve bir çok takımın başında görmek istediği Aykut Kocaman, önümüzdeki süreç ile ilgili açıklama yaptı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 16:18
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Çalıştırdığı takımlarda başarıya ulaşan, sahadaki başarının yanı sıra futbol mantalitesini ve ekip felsefesini her gittiği kulübe yerleştiren Aykut Kocaman’ın adı çok sayıda kulüp ile anılırken, Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) ulaştığı başarılı teknik adam, bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmediğini ifade etti.
 
‘’BU DÖNEMDE TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM’’
 
Kendisine ilgi gösteren kulüp yöneticilerine teşekkür eden Kocaman, DHA’ya yaptığı açıklamada, ‘’Bu dönemde bir çok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmiş olalım’’ dedi.
 
 

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