Bülent Korkmaz Alanyaspor'da

Süper Lig 'de son sezonlarda hem takımdaki oyuncuları büyük takımlara göndererek, hem de oynadıkları futbolla herkesin dikkatini çeken Alanya spor , bu sezona istediği gibi başlayamadı.

Akdeniz ekibi ligin 3. haftasında karşılaştığı Hatayspor maçında sahadan 5-0 gibi farklı bir mağlubiyet alarak ayrıldı ve bu teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine son verilmesine neden oldu.

Alanyaspor geçtiğimiz günlerde "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan’a ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleriyle yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Bu ayrılığın ardından teknik direktör arayışına geçen Akdeniz temsilcisi, Kenan Koçak ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.