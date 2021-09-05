Bülent Korkmaz Alanyaspor'da

Çağdaş Atan'la yollarını ayıran Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

05 Eylül 2021 Pazar - 12:37
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Süper Lig 'de son sezonlarda hem takımdaki oyuncuları büyük takımlara göndererek, hem de oynadıkları futbolla herkesin dikkatini çeken Alanyaspor , bu sezona istediği gibi başlayamadı.
 
Akdeniz ekibi ligin 3. haftasında karşılaştığı Hatayspor maçında sahadan 5-0 gibi farklı bir mağlubiyet alarak ayrıldı ve bu teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine son verilmesine neden oldu.
 
Alanyaspor geçtiğimiz günlerde "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan’a ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleriyle yolların ayrıldığını açıklamıştı.
 
Bu ayrılığın ardından teknik direktör arayışına geçen Akdeniz temsilcisi, Kenan Koçak ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.
 
Listedeki isimlerden birisi olan Bülent Korkmaz ile de görüşen Alanya yönetimi, genç teknik adamla anlaşma sağladı. Turuncu yeşillilerin, kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

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Etiketler: bülent korkmaz alanyaspor
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