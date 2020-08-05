Bülent Korkmaz: Başkan devam etmezse, ben de yokum!

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Başkan Hilmi Kulluk'un görevinden ayrılması durumunda istifa edeceği söylemini yineledi.

05 Ağustos 2020 Çarşamba - 14:03
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İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Konyaspor’da devam etmesi için başkan Hilmi Kulluk’un göreve devam etmesi gerektiğini belirtmişti.
 
Yeşil-beyazlıların 7 Ağustos’taki seçimli genel kurulunda mevcut başkan Hilmi Kulluk aday olmayacağını bir kez daha açıklarken gözler teknik direktör Bülent Korkmaz’a çevrildi. Deneyimli teknik adam son gelişmelerle ilgili Spor Arena’ya konuştu.
 
Korkmaz, kararının arkasında durduğunu belirterek, ‘Ayrılık düşüncem hala aynı, 7 Ağustos’taki kongrede her şeyi göreceğiz. Sayın başkan devam etmezse yokum.’ ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan tecrübeli teknik adam yeşil-beyazlı ekibin başında çıktığı 13 lig maçında, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Yeşil beyazlılar özellikle ligin bitime yakın şampiyonluğun iki adayı Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'u yenerek ligde kalmayı başardı. Konyaspor topladığı 36 puanla ligi 13'üncü sırada tamamladı. (SporArena)

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Etiketler: Konyaspor Bülent Korkmaz Hilmi Kulluk
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