Bülent Korkmaz fırtınası! 4 maçta 10 puan!

Kadro yapılanmasıyla Süper Lig'e birçok takıma örnek olan Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'e bu sezon iyi bir başlangıç yapamamıştı. İlk 3 maçında 2 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi milli arada teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.

Birçok teknik direktör ile görüşme gerçekleştiren Akdeniz temsilcisi Alanyaspor, son olarak tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağlamıştı.

52 yaşındaki teknik direktör Bülent Korkmaz takımım başına gelir gelmez etkisini hissetirdi. Akdeniz ekibi Alanyaspor, Korkmaz yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.