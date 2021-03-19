Bülent Uygun açıkladı! 'Attığımız 4 gol de...'

Ç.Rizespor teknik direktörü Bülent Uygun Galatasaray galibiyetinin ardından "Antrenmanlarda uyguladığımız 4 golü de attık" dedi.

19 Mart 2021 Cuma - 22:00
İLGİLİ HABERLER
Fatih Terim'den öğrencilerine yaylım ateşi "Hocamızla yeni başlamamıza rağmen..." "Hocamızla yeni başlamamıza rağmen..." Maçtan sonra açıkladı! 'Sezon sonunda...' Maçtan sonra açıkladı! 'Sezon sonunda...'

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray'ı 4-3 yendikleri maçın sonrasında konuştu.
 
Hamlelerle maçı kazandıklarını söyleyen Uygun, "TV'lerin başında izleyenler keyif almıştır. Çok güzel müsabaka oldu. Galatasaray'ın bir önceki maçta 40 orta yaptığını, çift santrforlarına müsaade etmedik. Ortalara müsaade etmedik. Yapılan hamlelere biz de hamle yaptık. Süreçleri lehimize çevirdik. Galip geldik. Mutluyuz. Şimdi Karagümrük maçına bakacağız." dedi.
 
Daha iyi olacaklarını belirten teknik adam, "Geçiş oyunlarımızı çalıştık. Sistemsel olarak tüm planlar bu yöndeydi. Antrenmanlarda uyguladığımız 4 golü de attık. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Rizesporlular, güzel insanlar bizden galibiyet bekliyordu. Baba ocağımıza selam olsun. Futbolcularımın hepsini alınlarından öpüyorum. Daha iyi olacağız. Daha çok çalışacağız. Başarmamız gereken çok uzun yollar var." ifadelerini kullandı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: galatasaray rizespor bülent uygun
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fatih Terim çıldırdı! 'Gel gel burada göster' Fatih Terim çıldırdı! 'Gel gel burada göster'
Galatasaray'da deprem! 270 dakikalık lanet, olay hatalar büyük tepki çektiGalatasaray'da deprem! 270 dakikalık lanet, olay hatalar büyük tepki çekti Devlet göreve çağrıldı! Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zeki Çelik depremiDevlet göreve çağrıldı! Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zeki Çelik depremi İşte Fenerbahçe'nin görüştüğü ilk teknik direktör! Jorge Jesus bombasıİşte Fenerbahçe'nin görüştüğü ilk teknik direktör! Jorge Jesus bombası
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.