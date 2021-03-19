Bülent Uygun açıkladı! 'Attığımız 4 gol de...'

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray 'ı 4-3 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Hamlelerle maçı kazandıklarını söyleyen Uygun, "TV'lerin başında izleyenler keyif almıştır. Çok güzel müsabaka oldu. Galatasaray'ın bir önceki maçta 40 orta yaptığını, çift santrforlarına müsaade etmedik. Ortalara müsaade etmedik. Yapılan hamlelere biz de hamle yaptık. Süreçleri lehimize çevirdik. Galip geldik. Mutluyuz. Şimdi Karagümrük maçına bakacağız." dedi.