Bundan böyle Samandıra'da yatıp kalkacak!

Bizzat kendisi gidecek



Süreci uzattı



Yabancı teknik adamın kendi teknik ve taktik anlayışını desteklemek için takım içinde arkadaşlığın çok önemli yer tuttuğu ifade edildi. Bunun için de başkan Ali Koç ve yönetimin bu konuyla alakalı hem yeni teknik direktöre hem de takıma ziyaretlerinin söz konusu olacağı aktarıldı. Teknik direktör sürecinin uzamasındaki etkenlerden birinin de Samandıra konusu olduğu kaydedildi. (Skorer)