Bundesliga’da tükürük skandalı!

Almanya Bundesliga'nın 13üncü haftasında Borussia Mönchengladbach ile Hoffenheim arasında oynanan maçta tükürük skandalı yaşandı.

19 Aralık 2020 Cumartesi - 23:40
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Karşılaşmanın 79’uncu dakikasında Borussia Mönchengladbach forması giyen forvet oyuncusu Marcus Thuram, mücadeleye girdiği rakip oyuncu Stefan Posch’un yüzüne tükürdü. Yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıyan olay sonrasında VAR'da pozisyonu izleyen orta hakem Frank Willenborg, Thuram’ı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
 
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, futbolcusunu yüzüne tükürdüğü Stefan Posch ve herkesten özür dilediğini belirtse de Fransız futbolcunun ağır ceza alması bekleniyor.
 
Öte yandan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı

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