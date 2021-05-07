Burak Elmas açıkladı! 'Bu seçim 29 Mayıs'ta gerçekleşecek'

Galatasaray'ın başkan adaylarından Burak Elmas resmi olarak başvurusunu yaptı.

07 Mayıs 2021 Cuma - 13:31
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Resmi başvuruyu yaptıktan sonra basın mensuplarına konuşan Elmas, "Tüm gerekli evrakları, Divan Kurulumuza teslim ettik. Kendilerine de dün almış oldukları doğru karar için, bir Galatasaraylı olarak teşekkür ettik. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Diğer aday arkadaşlarımıza ve ekiplerine de hayırlı olmasını dileriz. Bu seçim Galatasaray'ın çok çok önemli bir seçimi. Galatasaray demokrasisi için de çok önemli bir seçim haline geldi.
 
Tüm üyelerimizden son dönemde yapılan çeşitli hamlelerin farkında olup, Galatasaray demokrasisine sahip çıkmak üzere oy kullanmalarını, Galatasaray'da iradelerinin sandığa ve sonuçlara yansımasını rica ediyorum. Hala Galatasaray içinde maalesef, Galatasaray'a yeteri saygıyı duymayan, son anda Galatasaray'ın gerekli saygıyı duyarak zamanında hazırlanmamış; bir takım, azınlıkta olsa arkadaşların seçimi geciktirme ve Galatasaray'ın sorunlarını bu vesileyle öteleme çabalarını biz görüyoruz. Biz her zaman Galatasaray'ın, Galatasaraylının iradesinin, Galatasaray'ın tüm kararlarına doğru şekilde yansımasına önem verdik. Bunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi pandemi koşullarında da biz üzerimize düşen, kulübümüzle beraber, üyelerimizin sağlığını koruyarak, düzgün bir seçim, tüm Galatasaraylıların iradesinin sonuca yansıdığı bir seçim olması, bütün emeklerimizi seferber edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU SEÇİM 29 MAYIS'TA OLACAK"
 
Belirlenen tüzük çerçevesinde seçim sürecinin devam ettiğine işaret eden Elmas, "Galatasaray Spor Kulübü'nün üyelerince kabul edilmiş tüzüğün şartları bellidir. Bu tüzük çerçevesinde, tüzüğümüzün ön gördüğü şekilde bir seçim dönemi başlamıştır. Bu dönem eksiksiz devam etmektedir. Galatasaray'da seçim geriye bırakılamaz. Bu seçim 29 Mayıs'ta olacak. Engellemeye çalışanların olduğunun farkındayız. Bizle temasa geçen Galatasaraylıların da bundan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Dediğim gibi Galatasaray demokrasisi bizim için çok önemli. Bu demokrasinin kişisel kaygılarla veya ihtiyaçlarla zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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Etiketler: burak elmas galatasaray
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