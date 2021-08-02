Burak Elmas Falcao ve Feghouli'yi kadroda düşünmediklerini açıkladı

Burak Elmas'ın açıklamalar şöyle;

Yönetime geldiğimizden beri kişilerle değil çözümlerle uğraşacağımızı söyledik. Hakem semineri için çağrıldık, özellikle geldim. Şikayet ettiğimiz konularda oyunun güzelleşmesi konusunda çaba göstermemiz gerekiyor. El uzatmazsanız çözüm gelmez. Güzel bir açılış oldu. Galatasaray olarak diğer kulüplerle birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'yi gerecek kaos yaratacak hareketler yapmıyoruz. Rakiplerin haklarını da savunuyoruz. Belli bir yaşın altındaki genç oyuncular seçmek istiyoruz. Sözleşmeleri uzun vadeli yapıyoruz, scout ekibinin, hocamızın ciddi bir çalışması var. Galatasaray'ın hak ettiği bir sistem için çabalıyoruz. Türkiye'den ve Avrupa 'dan bazı takımlarla görüşüyoruz. Pilot takımı konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Her şeyi planlayarak gidiyoruz.

'MORUTAN'A RESMİ TEKLİF YAPMADIK VE YAPMAYACAĞIZ'

Morutan ve Morutan'ın dışındaki bazı oyuncularla da menajer bazlı pazarlama stratejileri yapılıyor. Morutan'a resmi teklif yapmadık. Böyle bir görüşme olmadı. Her menajerle konuşma lisanımız var, menajerlerin oyununa gelmeyeceğiz. Morutan transferi olmayacak! Resmi teklif yapmayacağız. Bütün kulüplerle aracı olmadan kendim görüşme kararı aldım.

'FALCAO VE FEGHOULİ'Yİ KADRODA DÜŞÜNMÜYORUZ'