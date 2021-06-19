Burak Elmas kimdir? Nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Galatasaray Lisesi’nde yapılan seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarıştı. Seçimde 8 bin 500 üye oy kullanma hakkına sahipken oy kullanan üye sayısı 4731 olarak açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün 5 adayı, belirlenen sandıklarda oylarını kullanırken Galatasaray 'ın divan üyesi olan teknik direktör Fatih Terim 'in oy kullanmak için Galatasaray Lisesi'ne gelmemesi dikkat çekti. Oy kullanma işleminin bitmesiyle sandıklar salona getirildi ve oylar sayılmaya başlandı. Büyük heyecana sahne olan oy sayımında Eşref Hamamcıoğlu'nu son sandıklarda geride bırakan Burak Elmas, sarı kırmızılı camianın yeni başkanı oldu.

Burak Elmas kimdir, serveti ne kadar? Burak Elmas nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

1974’te İstanbul doğumlu olan Burak Elmas, Avusturya Lisesi’ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi almıştır. Burak Elmas, iş hayatına Türkiye’nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlamıştır. Aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur.

2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde CEO görevini ifa eden ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, görev süresince önemli stratejik pozisyonlar üstlenmiştir.

Çalışma hayatı boyunca uluslararası birçok ortak girişimde görev aldığı şirketleri en üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya , İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yapmış ve 2020 yılında tüm görevlerinden ayrılmıştır.