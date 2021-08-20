Burak Elmas Oğulcan için Rizespor'la köprüleri attı!

İşte Burak Elmas'ın sözleri:

Oğulcan olayı sadece Rizespor ile Galatasaray arasındaki durum değil, Galatasaray'a diz çöktürmeye çalışılan, en son da oyuncusuna verilen cezayla tehdit etmeye kadar varan bir durum.Bugün, yaşadığımız bu olayları paylaşıp Galatasaray'ın duruşunun ne olacağını anlatmayı çok önemsiyoruz çünkü Galatasaray'a karşı başlatılmış bir mücadele, diz çöktürme çabası var. Galatasaray, buna boyun eğmeyecek, sonuna kadar mücadele edecek."

"Oğulcan Çağlayan konusunda Çaykur Rizespor ile sulh anlaşması yaptık. Fakat bize bir takım duyumlar gelmeye başladı. Marcao'nun alacağı cezayla ilgili 'En üst sınırdan verelim' gibi duyumlar geldi. Bu arada Rizespor ile yaptığımız protokol devam ediyordu ve Çarşamba günü bizim kabul edemeyeceğimiz bir protokol geldi. Oğulcan Çağlayan davası artık iki kulüp arasında yaşanan davadan çıkmıştır. Rizespor'dan bize gelen protokol metninde 'Tahim Kurulu hakkında görevi kötüye kullanma sebebiyle açılan davalardan vazgeçin' ifadesi yer aldı. Biz bunu kabul etmedik. Rizespor'la anlaşma konusu ortadan kalkmıştır. Galatasaray, Marcao'ya verilecek cezayla tehdit edilmek istendi. Dün itibariyle Rizespor'la sulh yoluyla anlaşma yolumuz kapanmıştır. Kimse Galatasaray'ı köşeye sıkıştırmaya çalışmasın sıkışırlar. Bu dava Galatasaray'ın en önemli konusu haline gelmiştir. Biz göreve geldiğimizden beri kişilerle değil, Türk futbolunun sorunlarıyla mücadele edeceğimizi söylemiştik. Ancak diğer taraflarda bu iş kişiselleştiriliyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Galatasaray'a karşı içeride bir lobi var. Bana kalırsa suç örgütü. Burada ilk kesilen ceza Galatasaray'dan alınmak istenen bir haraçtır. Kaynak aktarma cezasıdır. Bir suç duyurusunu da Sayın Aytaç Yüksel yönetimindeki Disiplin Kurulu için yapacağız. Savcılığa bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu, artık Galatasaray'ın bir davasıdır. Marcao'ya verilen cezayla ilgili Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmayacağız."

"TFF ile olan ilişkilerimizi sadece resmi yazışmalara indirme kararı aldık. Kişisel olarak da hiçbir yöneticiyle görüşmeme kararı aldık."

Rezan Epözdemir'in açıklamaları