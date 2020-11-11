Burak Elmas'tan sonra bir aday daha

Galatasaray Kulübü'nün aldığı seçim kararının ardından, eski GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, adaylığını açıkladı.



Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere seçim kararı aldı. Seçim kararının ardından Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve eski GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, adaylığını açıkladı.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, "Galatasaray Yönetim Kurulu seçim kararını açıkladı. Her zaman plansız ve baskın seçimlerin Galatasaray'ımıza zarar verdiğini düşündüm. Ben ve ekibim, gerek yaptığımız çalıştaylarla, gerekse yüz yüze toplantılarla son 14 ayda, 1.200 üyemiz ile bir araya geldik. Yüzde 40 değil, yüzde 100 hazırız. Sorunları biliyoruz. Güçlü ekibimizle ve camiamızın desteğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok" ifadelerine yer verdi.

Metin Öztürk, kulüp eski yöneticilerinden Burak Elmas 'tan sonra adaylığını açıklayan ikinci isim oldu.

METİN ÖZTÜRK'ÜN PROJELERİ NELERDİR?

“Daha güçlü Galatasaray” sloganı ile yola çıkan Metin Öztürk, “Bozulmadan uzaklaşarak, kulüp siyasetine de bulaşmadan çözümler arıyoruz” açıklamaları ile daha önce de bu hedefini dile getirmişti.

Metin Öztürk, Galatasaray Başkanlığı’na gelmesi durumunda ise izleyeceği politikaları şu şekilde sıralamıştı:

"TÜZÜK DEĞİŞMELİ"

"Galatasaray’daki yaşanan kaosu bitirmek için tüzük değişikliği şart. Yönetim süresinin 2 yıldan 3 yıla uzatılması bize uymadı. Dinamiklerimiz 3 yıllık süreci kaldırmıyor."

ALTYAPIYA ÖNEM

“Amatör şubelerde zarar ön planda. Bu branşların kurtuluşu yetiştirici misyondan geçiyor. Yerli sporcu ve yerli antrenörler kulübümüzün geleceği adına yararına olacaktır.”

MARKA DEĞERİ VE GELİR

"Ülkemizin en önemli markası durumunda olan Galatasaray’ın değeri daha da arttırılmalı. Sponsorluk ve gelir ancak bu şekilde artar."