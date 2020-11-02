Burak'ın asisti yetmedi!

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Milli futbolcularımız Burak Yılmaz , Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille ile Cenk Özkacar'ın takımı Lyon karşı karşıya geldi.

Maçın 22. dakikasında Burak Yılmaz'ın geriye çıkardığı topa ceza sahası dışında etkili bir vuruş yapan Jonathan Bamba takımını öne geçiren isim oldu. Dakikalar 41'i gösterdiğinde ise Milli futbolcumuz Zeki Çelik topu şanssız şekilde kendi kalesine gönderdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Mücadelede dakikalar 50'yi gösterdiğinde eski Beşiktaşlı Marcelo, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

67. dakikada Yusuf Yazıcı oyuna dahil olurken hücumda Lyon kalesini yokladı ancak başarılı olamadı. Lille'deki Milli futbolcularımızdan Zeki ve Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı ise 23 dakika görev yaptı.

Bu sonucun ardından Lille 19 puana yükselirken Lyon ise puanını 14 yaptı.