Burak Yılmaz bombası! Bir transfer daha bu sefer Milan'a...





Haberde EURO 2020'de Türk Milli Takımı ile başarısız bir performansa imza atan deneyimli futbolcunun Lille'de attığı gollerle kendisini ispatladığına dikkat çekildi. Burak Yılmaz'ı isteyen tek kulübün Milan olmadığı da vurgulandı. (Fotomac) Haberde EURO 2020'de Türk Milli Takımı ile başarısız bir performansa imza atan deneyimli futbolcunun Lille'de attığı gollerle kendisini ispatladığına dikkat çekildi. Burak Yılmaz'ı isteyen tek kulübün Milan olmadığı da vurgulandı. (Fotomac)

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre Mario Mandzukic'in takımdan ayrılması ve Zlatan Ibrahimovic'in yaşının ilerlemesi ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle golcü arayışına giren Milan ilk hedef olarak Olivier Giroud'yu belirlemişti. Ancak Fransız yıldız Chelsea ile mukavelesini yenileyince Milan rotayı Burak Yılmaz'a çevirdi.