Burak Yılmaz bombası! Bir transfer daha bu sefer Milan'a...

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Milan, Burak Yılmaz'ın transferi için harekete geçti.

23 Haziran 2021 Çarşamba - 12:33 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 12:57
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Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille formasıyla ligde şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Tecrübeli golcünün talipleri artarkan son olarak Serie A devi Milan'ın devrede olduğu ifade edildi.

 
İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre Mario Mandzukic'in takımdan ayrılması ve Zlatan Ibrahimovic'in yaşının ilerlemesi ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle golcü arayışına giren Milan ilk hedef olarak Olivier Giroud'yu belirlemişti. Ancak Fransız yıldız Chelsea ile mukavelesini yenileyince Milan rotayı Burak Yılmaz'a çevirdi.



Haberde EURO 2020'de Türk Milli Takımı ile başarısız bir performansa imza atan deneyimli futbolcunun Lille'de attığı gollerle kendisini ispatladığına dikkat çekildi. Burak Yılmaz'ı isteyen tek kulübün Milan olmadığı da vurgulandı. (Fotomac)

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Etiketler: burak yılmaz milan
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