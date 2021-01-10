Burak Yılmaz fırtınası! 3 maçta 3 gol

Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Nimes - Lille karşı karşıya geldi. Müsabakayı Lille 1-0 kazandı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz 29.dakikada müsabakadaki tek golü kaydetti. Burak Yılmaz Lille ile çıktığı son 3 maçta 3 gol kaydetti. Burak Yılmaz toplamda ise 18. maçında 9 gole ulaştı.

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı. Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Lille bu sonuçla 39 puana ulaştı ve 3. sırada yer aldı. Nimes ise 12 puanla son sırada aldı.