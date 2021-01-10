Burak Yılmaz fırtınası! 3 maçta 3 gol

Dün akşam Nimes ile deplasmanda karşılaşan Lille, Burak Yılmaz'ın tek golüyle 3 puanı almasını bildi.

10 Ocak 2021 Pazar - 9:29
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Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Nimes - Lille karşı karşıya geldi. Müsabakayı Lille 1-0 kazandı.
 
Milli futbolcu Burak Yılmaz 29.dakikada müsabakadaki tek golü kaydetti. Burak Yılmaz Lille ile çıktığı son 3 maçta 3 gol kaydetti. Burak Yılmaz toplamda ise 18. maçında 9 gole ulaştı.
 
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı. Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Lille  bu sonuçla 39 puana ulaştı ve 3. sırada yer aldı. Nimes ise 12 puanla son sırada aldı.
 

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Etiketler: burak yılmaz lille
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