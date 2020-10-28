Burak Yılmaz futbol yaşını açıkladı

Sezon başında Beşiktaş 'tan ayrılıp Fransa 'nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz , attığı nefis golleriyle kısa sürede Fransa Lig 1'in en sevilen futbolcuları arasına girmeyi başardı.

Bir zamanlar Engin Verel'in de top koşturduğu Fransa'nın köklü kulüplerinden Lille'de, 8 haftada attığı 4 golle taraftarın sevgilisi haline gelen Burak Yılmaz, Fransa'da geçirdiği iki aylık süreç hakkında konuştu.

Lille forması ile ilk golünü attıktan sonra Fransız medyası tarafından 'Kral' lakabıyla anılmaya başlanan Burak Yılmaz şunları söyledi:

"Türkiye'de 30 yaşını geçmiş bir futbolcu için yaşlı yorumları yapılıyor. Buna anlam veremiyorum. Benim futbol aşkım ve yaşım 25. 20 yaşımdaki halimden çok daha hırslı, istekli ve profesyonelim. Mesleğimin tüm gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyorum."