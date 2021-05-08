Burak Yılmaz'ın Kakuta'yı pişman etmesi sosyal medyayı yıktı

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 11:01
Lille forması giyen Burak Yılmaz
, Nord derbisi öncesinde "Paris Saint-Germain'in şampiyon olmasını isterim" açıklaması yapan Lille doğumlu Lens oyuncusu Gael Kakuta'ya attığı iki golle cevap verdi.
Lille mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulunan Gael Kakuta, "Lille'i şampiyonluktan edersek, bu harika olur. Paris
Saint-Germain'in şampiyon olmasını isterim." demişti. Bu sözlere ilk olarak maçtan önce cevap veren Burak Yılmaz, "Saygı açısından keşke düşüncesini kendisine saklasaydı. Bunu dışa vurmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçen hafta Paris’e yenildiler." ifadelerini kullanmıştı.
Bu cevaple yetinmeyen Burak Yılmaz, rakibine en büyük cevabı sahada verdi. Deneyimli golcü, 3-0'lık Lens galibiyetinde takımının ilk iki golüne imza attı ve zaferin mimarı olarak takımını şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı.
LILLE RESMİ HESABI FIRSATI KAÇIRMADI
Öte yandan Lille resmi hesabı, Burak Yılmaz ile Gael Kakuta arasındaki polemiğe dahil oldu. Kulüp, Burak Yılmaz'ın gollerinin ardından "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir." paylaşımında bulundu.
LILLE BELEDİYESİ BİLE DAYANAMADI
Burak Yılmaz'ın takımını adım adım şampiyonluğa taşıdığı performansının ardından Lille Belediyesi sosyal medyadan geceye damga vuran bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Böyle devam ederse Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz." ifadeleri kullanıldı.(Hürriyet)