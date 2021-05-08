Burak Yılmaz'ın Kakuta'yı pişman etmesi sosyal medyayı yıktı



LILLE RESMİ HESABI FIRSATI KAÇIRMADI



Öte yandan Lille resmi hesabı, Burak Yılmaz ile Gael Kakuta arasındaki polemiğe dahil oldu. Kulüp, Burak Yılmaz'ın gollerinin ardından "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir." paylaşımında bulundu.



LILLE BELEDİYESİ BİLE DAYANAMADI



Burak Yılmaz'ın takımını adım adım şampiyonluğa taşıdığı performansının ardından Lille Belediyesi sosyal medyadan geceye damga vuran bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Böyle devam ederse Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz." ifadeleri kullanıldı.(Hürriyet)