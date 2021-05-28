Burak Yılmaz'ın yeni adresi Roma ya da Fiorentina!

Lille'de attığı gollerle ve gösterdiği performansla takımı neredeyse tek başına şampiyon yapan Burak Yılmaz'ın Roma ya da Fiorentina tercihinden birini yapması bekleniyor.

28 Mayıs 2021 Cuma - 8:58
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Milli Takım kampında "Çok teklif alıyorum" diyen Burak Yılmaz'a talip olan kulüpler belli oldu. Mourinho'nun göreve başlayacağı Roma ve bir başka İtalyan kulübü Fiorentina milli golcünün menajeriyle temasa geçti.

L'Equipe gazetesinde yer alan haberde, Lille'i şampiyonluğa taşıyan 35 yaşındaki golcünün ayrılabileceği ifade edildi. Fransız ekibindeki bir diğer milli oyuncumuz Zeki Çelik'e de Everton ve Tottenham ile Roma kulüplerinin talip olduğu kaydedildi. Gazete, 6 ay önce görevden ayrılan sportif direktör Luis Campos'un 2 milyon Euro'ya transfer ettiği oyuncunun 15- 20 milyon Euro arasında bir rakamla satılacağını bildirdi.
 
YUSUF YAZICI TAKIMDA KALACAK
 
Teknik direktör Chrisophe Galtier ve kaleci Mike Maignan'ın ayrılığı sonrasında Burak ve Zeki'ye teklif yağarken Lille'in Yusuf Yazıcı'yı yeni sezonda kadroda tutacağı öğrenildi.  (Sabah)

 

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Etiketler: roma fiorentina
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