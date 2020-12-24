Burak Yılmaz Lille'i zafere taşıdı! Montpellier 2-3 Lille

Fransa Ligue 1'de Lille, Burak Yılmaz'ın 86. dakikada attığı golle Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Montpellier'i 3-2 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Galibiyeti getiren golde asisti yapan isim ise Yusuf Yazıcı oldu.

24 Aralık 2020 Perşembe - 8:27
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Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Montpellier ile Lille karşı karşıya geldi.
 
Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı Lille, 27. dakikada Weah ile öne geçerken yanıt 57. dakikada Laborde'den geldi. Lille, 68. dakikada Ikone ile bir gol daha bulurken 70. dakikada Delort'un kaydettiği golle skor 2-2'ye geldi.
 
 
Dakikalar 86'yı gösterdiğinde ise sahneye Burak Yılmaz çıktı ve son sözü söyledi. Golün asistini yapan isim Yusuf Yazıcı olurken mücadele Lille'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
 
 
 

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Etiketler: Burak Yılmaz Lille yusuf yazıcı
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