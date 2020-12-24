Burak Yılmaz Lille'i zafere taşıdı! Montpellier 2-3 Lille

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Montpellier ile Lille karşı karşıya geldi.

Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı Lille, 27. dakikada Weah ile öne geçerken yanıt 57. dakikada Laborde'den geldi. Lille, 68. dakikada Ikone ile bir gol daha bulurken 70. dakikada Delort'un kaydettiği golle skor 2-2'ye geldi.