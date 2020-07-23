Burak Yılmaz Lille ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş'tan 1 milyon euro alacağından vazgeçen Burak Yılmaz , bedelsiz olarak Lille ile anlaşmaya vardı.

Trt Spor 'un haberine göre; Burak Yılmaz, Fransız ekibine 2 yıllık imza atacak.

Galtier Burak Yılmaz'ı açıklamıştı

Lille'in sezon öncesi kampında düzenlenen basın toplantısında kendisine sorulan Burak Yılmaz sorusuna yanıt veren Galtier; "Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Transfer gerçekleşecek mi göreceğiz. Jose Fonte gibi bir profile sahip. Yaşına rağmen düzenli oynuyor. Bu futbolcuyu Luis Campos bana önerdi. İlgimi çektiğini söylemeliyim." dedi.