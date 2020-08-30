Burak Yılmaz maça damga vurdu!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 mağlup etti.

30 Ağustos 2020 Pazar - 16:52
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Auguste Delaune Stadı'ndaki ikinci hafta mücadelesine Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise 79. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi.
 
Karşılaşmanın 32. dakikasında Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza alanı önünde hareketlenen Jonathan Bamba, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde skoru korumasını bilen Lille, sahadan üç puanla ayrıldı.
 
İlk maçında Rennes ile berabere kalan Lille, bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı.
 

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Etiketler: burak yılmaz lille deplasman
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