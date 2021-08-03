Burak Yılmaz Nice'e transfer olma yolunda

Lille'de oynadığı futbol ve attığı gollerle ayakta alkışlanan Burak Yılmaz Lig 1 ekibi Nice2e transfer olmak üzere.

03 Ağustos 2021 Salı - 7:49
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Geçtiğimiz sezon, Türk oyuncular Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı ile birlikte Lille takımında şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz'la ilgili yeni gelişmeler oldu.
 
Lille şampiyon yapan Christophe Galtier, Nice'in yeni teknik direktörü oldu ve Burak Yılmaz'ı ısrarla kadrosunda görmek istiyor.
 
Nice ilk temasta, Lille'in transfer bedeliyle ilgili beklentisini sordu. Lille kulübü bu konuyla ilgili tecrübeli oyuncunun temsilcilerini bilgilendirdi.
 
Son dakika - Nice, Burak Yılmaz için Lillein kapısını çaldı İlk görüşme
 
Kulüpler anlaşırsa Burak'la görüşülecek
 
Kulüpler düzeyinde anlaşma sağlanırsa, Burak ile bir görüşme yapılacak. Gelişmeleri takip eden milli futbolcu ortaya çıkabilecek yeni koşullara göre kararını verecek.

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Etiketler: burak yılmaz lille nice
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