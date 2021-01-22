Burak Yılmaz, şampiyonluk favorisini açıkladı! Mesut Özil cevabı...

Lille'in yıldızı Burak Yılmaz canlı yayında transfer açıklamalarında bulundu. Burak Yılmaz, Süper Lig şampiyonluk favorisinin Beşiktaş olduğunu söyledi. Yılmaz, "Beşiktaş'ı, Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre bir adım daha önde görüyorum" dedi. Öte yandan Burak Yılmaz Mesut Özil sorusuna cevap verdi.

22 Ocak 2021 Cuma - 20:49
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Lille'in yıldızı Burak Yılmaz, Fanatik'in canlı yayında açıklamalarda bulundu.
 
"10 kulüpten teklifler almıştım"
 
Türkiye'de oynarken Avrupa'dan 10 kulüpten, özel kulüplerden teklifler almıştım. Ogan (Tarhan) abi çok istemişti Avrupa'ya gitmemi. Ali abi (Egesel) de geleceğimi düşünmem gerektiğini düşünüyordu. Ben her kararımı kendim verdim. Pişman değilim. Ama o zamanlar, genç yaşta Avrupa'ya gitseydim, başka bir futbolcu olabilirdim. 35 yaşımdayken bunları taptığını düşünüyorsun, '25'te de yapardım' diyorsun kendi kendine... Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde oynarken çok büyük bir kulüpten transfer teklifi almıştım.
 
"Schalke'ye deplasmanda attığım gol..."
 
"Çok güzel hatıralar bırakan gollerim var. Schalke'ye deplasmanda attığım gol, Schalke'ye içeride attığım gol, Sivas'a attığım frikik golü... Tek bir seçim yapacaksam Galatasaray'da forma giyerken Schalke'ye deplasmanda attığım gol." Lille önce de İtalya'dan transfer teklifi almıştım ama kulüp ismi vermek istemem.

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