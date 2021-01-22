Burak Yılmaz, şampiyonluk favorisini açıkladı! Mesut Özil cevabı...

22 Ocak 2021 Cuma - 20:49
"10 kulüpten teklifler almıştım"
Türkiye'de oynarken Avrupa
'dan 10 kulüpten, özel kulüplerden teklifler almıştım. Ogan (Tarhan) abi çok istemişti Avrupa'ya gitmemi. Ali abi (Egesel) de geleceğimi düşünmem gerektiğini düşünüyordu. Ben her kararımı kendim verdim. Pişman değilim. Ama o zamanlar, genç yaşta Avrupa'ya gitseydim, başka bir futbolcu olabilirdim. 35 yaşımdayken bunları taptığını düşünüyorsun, '25'te de yapardım' diyorsun kendi kendine... Galatasaray
'la Şampiyonlar Ligi
'nde oynarken çok büyük bir kulüpten transfer teklifi almıştım.
"Schalke'ye deplasmanda attığım gol..."
"Çok güzel hatıralar bırakan gollerim var. Schalke'ye deplasmanda attığım gol, Schalke'ye içeride attığım gol, Sivas
'a attığım frikik golü... Tek bir seçim yapacaksam Galatasaray'da forma giyerken Schalke'ye deplasmanda attığım gol." Lille önce de İtalya
'dan transfer teklifi almıştım ama kulüp ismi vermek istemem.