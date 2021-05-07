Burak Yılmaz tesislerden içeri girdi taraftarlar şampiyonluk ateşini yaktı





Burak Yılmaz, 35 yaşındaki hiçbir futbolcunun kolay kolay veremeyeceği bir karar vererek sezon başında Beşiktaş 'tan ayrılmış ve Fransa ekibi Lille'in yolunu tutmuştu. '35 yaşında Fransa'da başarılı olabilir mi?' sorularından sıyrılan Burak Yılmaz , Lille'de krallığını ilan etti ve taraftarın sevgilisi oldu.

TAKIMIN GOL YÜKÜ ONUN SIRTINDA!





Az gol atan bir savunma takımı olan Lille'in gol yükünü Burak Yılmaz çekiyor. Sakatlıklar sebebiyle toplam 10 hafta takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz, çıktığı 25 lig maçında 13 gol atıp 5 de asist yaptı. Burak, şu anda Lille'in en golcü futbolcusu. Onu 11 gollü Jonathan David takip ediyor.

Jonathan Bamba'nın 6 gol 9 asisti, bir diğer milli gururumuz Yusuf Yazıcı'nın ise 7 gol 4 asisti var.

İKİ KEZ AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Burak Yılmaz, Lille taraftarlarının oylarıyla Nisan ayının oyuncusu seçildi. Kral, Aralık ayında da aynı unvana sahip olmuştu.

L'EQUIPE'İN KAPAĞINI MESKEN BELLEDİ





Milli golcü Burak Yılmaz, Lille'de sergilediği performansla Fransa'da taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda. Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe de 'Kral'a kapağında sık sık yer veriyor. Lyon'u 2-0 geriden gelip 3-2 yendikleri maçta 2 gol 1 asistle yıldızlaşan Burak, L'Equipe'in kapağında kendine yer bulmuştu. Ardından Nice maçını da boş geçmeyen deneyimli golcü yeniden kapakta yer almıştı.

L'Equipe bugün de Lens - Lille maçı için hazırladığı kapakta yine Burak Yılmaz'a yer verdi.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ KONUMUNDA

Burak Yılmaz, Fransa'da şampiyonluğa taşıdığı Lille'in taraftarlarınca da çok seviliyor. Lille taraftarları, Burak Yılmaz bugün antrenman için Lille tesislerine girerken 35 yaşındaki futbolcunun arabasının önünü kesti ve çılgınlar gibi Burak Yılmaz tezahüratları yaptı.

GAEL KAKUTA'YA VERDİĞİ CEVAP BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI





Lens forması giyen Gael Kakuta'nın, Lille maçı öncesi; "Paris Saint-Germain’in şampiyon olmasını isterim" sözünün hatırlatılması üzerine ise Burak Yılmaz; "Kakuta çok tecrübeli ve iyi bir oyuncu. Keşke hissettiklerini içinde tutsaydı. Bunu dışa vurmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçen hafta Paris ’e yenildiler." yanıtını verdi.

Burak'ın verdiği bu yanıt, sosyal medyada Lille taraftarlarınca binlerce kez paylaşıldı.

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