Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan Lille yönetimine Abdülkadir Ömür teklifi

Lille'de şampiyonluğa koşan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı Fransız yöneticilere Abdülkadir Ömür'ü teklif etti.

11 Mayıs 2021 Salı - 8:04
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Trabzonspor'da son iki sezonda büyük sakatlıklar yaşayan Abdülkadir Ömür üst üste güzel haberler almaya başladı. Formasına kavuşan ve EURO 2020'de A Milli Takım kadrosuna alınmak için gözü Şenol Güneş'te olan 22 yaşındaki oyuncu Antalya maçındaki performansıyla ilk adımı attı.



Lille forması giyen Burak ve Yusuf Yazıcı'nın da Ömür'ü, Fransız kulübüne önerdiği bildirildi. Bu arada Trabzonspor, Danimarkalı forvet Cornelius için resmi adımı attı. Bordo-mavililer, satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Parma'ya 3 eşit taksitle ödenecek şekilde 4 milyon Euro teklif etti.
 
Süper Lig'de bugün Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'un maç saati her iki takımın da sıralamaya etkisi olmadığı için 20.30'dan 17.00'ye alındı. 10 Kasım 2020'de takımın başına geçen ve ilk deplasman maçına 27 Kasım 2020'de çıkan Abdullah Avcı, o tarihten bu yana dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada yenilmedi. 8 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden tecrübeli hoca, deplasmandaki yenilmezliğini koruyarak sezonu bitirmek istiyor. Bu arada Antalya maçında sakatlanan Djaniny ile Flavio'nun sezonu kapattığı açıklandı.

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Etiketler: abdükadir ömür lille yusuf yazıcı burak yılmaz
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