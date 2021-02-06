Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'ya nazar değdi! Galtier resmen açıkladı

Lille teknik direktörü Galtier, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın sakat olduğunu açıkladı.

06 Şubat 2021 Cumartesi - 9:00
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi. Teknik direktör Christophe Galtier, basın toplantısında yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'ın pazar günü oynayacakları Nantes maçında forma giyemeyeceğini duyururken, bileğinden sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın ise durumunun belirsiz olduğunu dile getirdi.
 
Galtier açıklamasında şöyle konuştu:
 
Burak, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Onu, çarşamba günü kupada oynayacağımız Dijon maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Yusuf ise bugünkü idmana çıkmadı. Yarınki antrenmana katılırsa son kararımızı maç günü vereceğiz.
 

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Etiketler: lille galtier yusuf yazıcı burak yılmaz
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