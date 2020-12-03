Burak Yılmaz yine coştu! 77'te oyuna girdi ve...

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, 1-0 geriye düştüğü maçta Burak Yılmaz'ın attığı gollerle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti.

03 Aralık 2020 Perşembe - 23:21
İLGİLİ HABERLER
Sivasspor 0-1 Villarreal Alexander Sörloth'tan maç sonu Türkiye itirafı! Leipzig'te Julian Nagelsmann'dan İrfan Can Kahveci itirafı! Eskişehirspor'da 9 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı Başakşehir - Leipzig: 3 - 3

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille ile Sparta Prag kozlarını paylaştı. Ligue 1 ekibinde Yusuf Yazıcı maça 11'de başladı.
 
Mücadelenin 71. dakikasında Krejci ile öne geçen Sparta Prag, 80. dakikada Burak yılmaz'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
 
Dakikalar 84'ü gösterdiğinde sahneye bir kez daha milli futbolcu çıktı ve Lille'i öne geçirdi. 
 
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lille, Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti.
 
Lille'de Burak Yılmaz 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil oldu.
 
İLK 11'LER
 
Lille: Maignan, Djalo, Fonte, Botman, Bradaric, Araujo, Xeka, Andre, Bamba, Yusuf Yazıcı, David
 
Sparta Prag: Nita, Plechaty, Celutska, Krejci, Vindheim, Dockal, Pavelka, Soucek, Krejci, Julis, Moberg-Karlsson

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
<div> Dorukhan Toköz bombası! Başkan açıkladı, yüzde 90 bitti...</div> <div>  </div>
Dorukhan Toköz bombası! Başkan açıkladı, yüzde 90 bitti...
 
Beşiktaş ile Galatasaray arasında dev takas!Beşiktaş ile Galatasaray arasında dev takas! Dünyanın en ünlü Sportif Direktörü açıkladı! 'Keşke İrfan Can'ı alsaydık'Dünyanın en ünlü Sportif Direktörü açıkladı! 'Keşke İrfan Can'ı alsaydık' Galatasaray'da çarpıcı Henry Onyekuru gerçekleri!Galatasaray'da çarpıcı Henry Onyekuru gerçekleri!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.