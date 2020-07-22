Bursaspor 0-0 Adana Demirspor

TFF 1inci Lig Play-Off turu yarı final ilk maçında Bursa spor ile Adana Demirspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda karşılaştı. Her iki ekip de karşılaşma boyunca yakaladığı fırsatlardan yararlanamayınca maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

6ncı dakikada Mehmet Akyüz, aldığı pas ile birlikte ceza sahasına doğru sağ kanattan girerken vuruşunu yaptı, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ayağıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

7nci dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Burak Kapacakın yaptığı ortada, ceza sahası içerisinde Tayfur Bingölün yumuşattığı topa Abdou-Razack Traore bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Kurtuluş Yurt, soluna doğru giden meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

20nci dakikada Burak Altıparmakın yaklaşık 30 metreden yaptığı sert vuruş sonrası meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

29uncu dakikada Adana Demirspor un çıktığı hızlı atakta Pa Amat Dibba topla birlikte ceza sahasına doğru ilerledi. Geri koşan Bursaspor savunması, Dibbaya kolay şut şansı tanımazken, vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı yöneldi.

Bursaspor ikinci yarıya hızlı başladı. 47nci dakikada Serdar Özkanın arka direğe doğru gönderdiği topa savunmadan desteğe gelen Mamadou Diarra dokunurken, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

79uncu dakikada Abdou-Razack Traore, iki rakibini ekarte ettikten sonra ceza sahası çizgisinin gerisinden vuruşunu yaptı, top uzak kale direğinin yanından auta yöneldi.

81inci dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Serdar Özkanın ceza sahasına doğru gönderdiği topu, arka direkte Mamadou Diarra kafasıyla kale ağzına doğru indirdi. Burada Kubilay Kubilayın vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt kurtarışıyla mutlak golü önledi. Devamında yeniden kale ağzına düşen topa bu kez Anıl Karaer diziyle dokundu, meşin yuvarlak bu kez savunmaya çarparken tehlike uzaklaştırıldı.

İLK 11'LER

Bursaspor: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem Can, Shehu, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Özer, Traore, Seleznyov.