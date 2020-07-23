Bursaspor - Adana Demirspor maç sonucu: 0 - 0

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursaspor evinde Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Her iki takımında önemli fırsatlar yakaladığı maç golsüz sona ererken normal sezonu 3.sırada bitiren Adana Demirspor, pazar akşamı sahasında oynayacağı mücadele öncesi küçük bir avantaj yakaladı

23 Temmuz 2020 Perşembe - 7:26
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Süper Lig iddiası bulunan iki takım Bursaspor ile Adana Demirspor, TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursa'da karşılaştı. Her iki takımında önemli fırsatlar yakaladığı maç golsüz sona ererken normal sezonu 3.sırada bitiren Adana Demirspor, pazar akşamı sahasında oynayacağı mücadele öncesi küçük bir avantaj yakaladı
 
Normal sezonda Bursa'da oynanan maçı ev sahibi 2-1, Adana'da oynanan maçı Adana Demirspor 4-1 galip bitirmişti.
 
Maçtan dakikalar
 
6’ncı dakikada Mehmet Akyüz, aldığı pas ile birlikte ceza sahasına doğru sağ kanattan girerken vuruşunu yaptı, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ayağıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
 
7’nci dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Burak Kapacak’ın yaptığı ortada, ceza sahası içerisinde Tayfur Bingöl’ün yumuşattığı topa Abdou-Razack Traore bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Kurtuluş Yurt, soluna doğru giden meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
 
20’nci dakikada Burak Altıparmak’ın yaklaşık 30 metreden yaptığı sert vuruş sonrası meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
 
29’uncu dakikada Adana Demirspor’un çıktığı hızlı atakta Pa Amat Dibba topla birlikte ceza sahasına doğru ilerledi. Geri koşan Bursaspor savunması, Dibba’ya kolay şut şansı tanımazken, vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı yöneldi.
 
Bursaspor ikinci yarıya hızlı başladı. 47’nci dakikada Serdar Özkan’ın arka direğe doğru gönderdiği topa savunmadan desteğe gelen Mamadou Diarra dokunurken, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
 
79’uncu dakikada Abdou-Razack Traore, iki rakibini ekarte ettikten sonra ceza sahası çizgisinin gerisinden vuruşunu yaptı, top uzak kale direğinin yanından auta yöneldi.
 
81’inci dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Serdar Özkan’ın ceza sahasına doğru gönderdiği topu, arka direkte Mamadou Diarra kafasıyla kale ağzına doğru indirdi. Burada Kubilay Kubilay’ın vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt kurtarışıyla mutlak golü önledi. Devamında yeniden kale ağzına düşen topa bu kez Anıl Karaer diziyle dokundu, meşin yuvarlak bu kez savunmaya çarparken tehlike uzaklaştırıldı.
 
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
 
 

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