Bursaspor - Adana Demirspor maç sonucu: 0 - 0

Süper Lig iddiası bulunan iki takım Bursa spor ile Adana Demirspor, TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursa'da karşılaştı. Her iki takımında önemli fırsatlar yakaladığı maç golsüz sona ererken normal sezonu 3.sırada bitiren Adana Demirspor , pazar akşamı sahasında oynayacağı mücadele öncesi küçük bir avantaj yakaladı

Normal sezonda Bursa'da oynanan maçı ev sahibi 2-1, Adana'da oynanan maçı Adana Demirspor 4-1 galip bitirmişti.

Maçtan dakikalar

6’ncı dakikada Mehmet Akyüz, aldığı pas ile birlikte ceza sahasına doğru sağ kanattan girerken vuruşunu yaptı, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ayağıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

7’nci dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Burak Kapacak’ın yaptığı ortada, ceza sahası içerisinde Tayfur Bingöl’ün yumuşattığı topa Abdou-Razack Traore bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Kurtuluş Yurt, soluna doğru giden meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

20’nci dakikada Burak Altıparmak’ın yaklaşık 30 metreden yaptığı sert vuruş sonrası meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

29’uncu dakikada Adana Demirspor’un çıktığı hızlı atakta Pa Amat Dibba topla birlikte ceza sahasına doğru ilerledi. Geri koşan Bursaspor savunması, Dibba’ya kolay şut şansı tanımazken, vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı yöneldi.

Bursaspor ikinci yarıya hızlı başladı. 47’nci dakikada Serdar Özkan’ın arka direğe doğru gönderdiği topa savunmadan desteğe gelen Mamadou Diarra dokunurken, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

79’uncu dakikada Abdou-Razack Traore, iki rakibini ekarte ettikten sonra ceza sahası çizgisinin gerisinden vuruşunu yaptı, top uzak kale direğinin yanından auta yöneldi.

81’inci dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Serdar Özkan’ın ceza sahasına doğru gönderdiği topu, arka direkte Mamadou Diarra kafasıyla kale ağzına doğru indirdi. Burada Kubilay Kubilay’ın vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt kurtarışıyla mutlak golü önledi. Devamında yeniden kale ağzına düşen topa bu kez Anıl Karaer diziyle dokundu, meşin yuvarlak bu kez savunmaya çarparken tehlike uzaklaştırıldı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.