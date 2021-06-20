Bursaspor Burak Kapacak için 2 milyon euro istedi

Bursaspor, Burak Kapacak için girişimlerde bulunan Trabzonspor'dan 2 milyon euro talep etti.

20 Haziran 2021 Pazar - 14:04
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Bordo-Mavililer'in yerli listesinde yer alan Burak Kapacak için Bursaspor 2 milyon Euro talep etti. 1999 doğumlu başarılı futbolcunun kulübüyle 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor.
 
Geride bıraktığımız sezon ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapan Burak, 32 lig karşılaşmasında 7 kez ağları havalandırdı. 21 yaşındaki futbolcunun 7 de asisti bulunuyor. 2 milyon Euro'luk rakamı yüksek bulan Fırtına, şimdilik bekleme kararı alırken, önümüzdeki günlerde yeniden görüşme yapılacak.

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Etiketler: burak kapacak trabzonspor bursaspor
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