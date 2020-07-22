Bursaspor'dan 3000 taraftar idman

Bursaspor, yaklaşık 3 bin taraftarı önünde Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 7:23 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 7:24
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TFF 1. Lig'i 6. sırada tamamlayan ve play-off yarı final mücadelesinin ilk maçında yarın evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, mücadelenin hazırlıklarını Bursa Büyüşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirdiği taraftara açık antrenman ile tamamladı
 
Yaklaşık 3 bin Bursaspor taraftarı, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak Doğu Alt tribününde yer aldı. Oyuncular sahaya çıkmadan önce tezahüratlara başlayan taraftarlar, futbolcuların sahaya ayak basmasıyla birlikte meşaleleri yakarak takıma büyük destek verdi. Oyuncuları tek tek tribüne çağırıp yumruk şov yaptıran yeşil-beyazlı futbolseverler, antrenman boyunca coşku yaşadı
 
Mesut Mestan: "Çifte bayram yaşayacağımızı düşünüyorum"
 
Sezon başında hedeflerinin Süper Lig'e direkt olarak yükselmek olduğunu ifade eden Mesut Mestan, "Aslında hedefimiz ilk ikiden çıkabilmekti. Çok şanssız maçlar kaybettik. Bu lig enteresan bir lig. Puan silme cezası alan takımdan 3 takımın da küme düşeceğini söylemişlerdi. İkisi küme düştü. Biz ise şu an çok şükür Süper Lig'e oynuyoruz. Yarın zor bir rakibe karşı oynuyoruz. Onlarda güçlü biz de şampiyon olmuş bir camiayız. Süper Lig'e çıkarak çifte bayram yaşayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı
 
Tribünde yer alan taraftarlar ise, "İnşallah kazanacağız. Cefakar Bursaspor taraftarı arkasında durdu gerekeni yaptı. Takımın durumundan ve direnişinden çok memnunum. İnşallah Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.
 
 

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