Bursaspor'dan Emre Belözoğlu'na resmi teklif!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra çeşitli teklifler alan Emre Belözoğlu'na Bursaspor da talip oldu.

22 Ağustos 2021 Pazar - 7:22
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Emre Belözoğlu, Bursaspor'dan gelen teklifi geri çevirdi.
 
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 2. Başkanı Emin Adanur, Haber Global'e yaptığı özel açıklamada, "Teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile görüştük ama olmadı" dedi.
 
Ligin ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor'da maçın ardından teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrılmıştı.
 
Emre Belözoğlu'nun adı A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığı ve Lazio'da Maurizio Sarri'nin ekibinde antrenörlük için geçmiş ancak bir anlaşma sağlanamamıştı.

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Etiketler: emre belözoğlu bursaspor
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