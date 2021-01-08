Bursaspor Ozan Tufan'ın transferine duacı

C.Palace ve WBA'nın transfer listesinde olan Ozan Tufan için Bursaspor beklemeye geçti.

08 Ocak 2021 Cuma - 12:08
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Ozan Tufan transferini beklemeye başladı. Maddî anlamda zor günler geçiren yeşil beyazlı kulüp, alt yapısında yetişen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’ın İngiltere’ye transferinin gündeme gelmesinin ardından gözünü İstanbul’a çevirdi. Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve West Bromwich’in kadrosuna katmak için hareketi geçtiği 26 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe’den ayrılması durumda Bursaspor da bu transferden pay alacak. Yeşil beyazlı kulüp, bonservis bedelinin yaklaşık yüzde 3.5’unu dayanışma payı olarak kasasına koyacak. Ozan Tufan, 2015 yılında Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Millî futbolcu bir dönem kiralık olarak Alanyaspor forması da giymişti.

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Etiketler: Ozan Tufan crystal palace wba fenerbahçe
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