Bursaspor'un 'Yeni Ozan Tufan'ı' İsmail Koç

Ali Akman, Batuhan Kör, Burak Kapacak gibi gençleri vitrine çıkartan yeşil beyazlılarda 20 yaşındaki Ozan İsmail Koç da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

“SÜPER LİG RADARINA GİRDİ”



Bursaspor alt yapısında yetişen 2001 doğumlu orta saha oyuncusu, son haftalarda takımın göz bebeği oldu. Ozan’ı Süper Lig’den bazı takımlar izlemeye aldı.

“ÜMİT MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ”



2001 doğumlu genç oyuncu orta aynı zamanda sağ bek de görev alabiliyor. Ozan, güçlü fizik yapısı dışında top tekniği ve oyunun iki yönünü de oynama özelliğiyle dikkat çekiyor.