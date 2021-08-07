Buse Naz Çakıroğlu boksta gümüş madalya aldı

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 8:33
| Son Güncelleme : 07 08 2021 - 9:56
2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'nda ülkemiz madalyaları toplamaya devam ediyor.Boksta kadınlar 51 kiloda finale çıkan milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu rakibi Bulgar spor
cu Stoyka Zhelyazkova Krasteva'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
BUSE NAZ'DAN AÇIKLAMA
Madalyanın renginin altın olmasını çok istiyordum. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum ama aynı zamanda çok hüzünlüyüm
Buse Naz Çakıroğlu kimdir?
26 Mayıs 1996 doğumlu Buse Naz Çakıroğlu, Trabzon
’da dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi’nde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi aldı. Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu. Çakıroğlu'nun boyu 164 cm ve 51 kiloda yarışıyor.
Buse Naz Çakıroğlu, sıkletinde Avrupa
Şampiyonu ve Dünya ikincisi. Milli boksör 2019 yılında 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en iyi boksörü seçilmişti.