Buse Naz Çakıroğlu boksta gümüş madalya aldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemiz madalyaları toplamaya devam ediyor.Boksta kadınlar 51 kiloda finale çıkan milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu rakibi Bulgar spor cu Stoyka Zhelyazkova Krasteva'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.



BUSE NAZ'DAN AÇIKLAMA



Madalyanın renginin altın olmasını çok istiyordum. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum ama aynı zamanda çok hüzünlüyüm

Buse Naz Çakıroğlu kimdir?

26 Mayıs 1996 doğumlu Buse Naz Çakıroğlu, Trabzon ’da dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi’nde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi aldı. Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu. Çakıroğlu'nun boyu 164 cm ve 51 kiloda yarışıyor.