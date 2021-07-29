Buse Naz Çakıroğlu çeykrek finale çıktı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale çıktı.

AA 29 Temmuz 2021 Perşembe - 7:22 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 8:11
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Kokugikan Arena'da son 16 turunda Buse Naz, Özbekistan'dan Tursunoy  Rakhimova'yla karşılaştı.
 
25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta istediği oyunu sergileyemedi ve  5 hakemin 4'ü Özbek sporcuya yüksek puan verdi. İkinci rauntta daha agresif  oynayan Buse Naz, bu sefer 5 hakemin 3'ünün puanını elde etti. Büyük heyecan  sahne olan son rauntta Buse Naz, 4 hakemin tam puanını aldı ve adını çeyrek  finale yazdırdı.
 
 
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da  izledi. Kasapoğlu, Buse Naz'ın maçını tribünden diğer milli boksörlerle takip  etti.
 
 
Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek finaldeki rakibi Tayland'dan Jitpong oldu
 
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51  kiloda çeyrek finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu'nun rakibi Tayland'lı Jutamas  Jitpong oldu. 
 
Kokugikan Arena'da son 16 turunda Jitpong, Filipinli rakibi Irish  Magno'yu 5-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı ve Buse Naz'ın rakibi oldu.
 
Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek final karşılaşması 1 Ağustos Pazar günü  TSİ 05.00'te oynanacak. Buse Naz, rakibini yenmesi durumunda yarı finale  yükselerek madalyayı garantileyecek.
 
 
Buse Naz Çakıroğlu: Bronz ve gümüş madalya bizim için yeterli değil
 
020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde boksta  kadınlar 51 kiloda çeyrek finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, hedefinin altın  madalya olduğunu vurguladı. 
 
Kokugikan Arena'da son 16 turunda Özbekistan'dan Tursunoy Rakhimova'ı  3-2 yenen Buse Naz, karşılaşmadan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
 
Rakibi karşısında geride kapattığı ilk raunda dikkati çeken Buse Naz,  şöyle konuştu:
"Maça iyi başlayamadım. Burası olimpiyat, hiç kolay maçınız olmayacak.  Altın madalyaya giden yol dört ağır maçtan geçiyor. Seri başı olduğum için ilk  turu bay geçtim. Aslında bu da benim için dezavantaj oldu. Çünkü diğer rakiplerim  ortama alıştı. Ben bunu bugün yaşadım. Beklentinin de büyük olduğunun  farkındayım. Takım olarak buradan büyük başarılarla ayrılacağız. Boksta iki  madalyamız var ama altınımız yok. Burada 3 altın madalya neden almayalım. Kadın  takımımız çok güçlü. Altın madalyalar alabilecek kapasitedeyiz. Sevinmek için  erken, çünkü altın madalya için buradayız. Bronz ve gümüş madalya bizim için  yeterli değil."
 
Sosyal medyadan çok fazla mesaj aldığını anlatan başarılı boksör,  "Antrenörümle birlikte ortak bir karar aldık ve sosyal medyayı kullanmıyorum. Bu  yüzden onlara geri dönüş yapamıyorum. Yaklaşık 2 yıldır bu anı bekliyoruz.  Okuyabildiğim kadar bütün mesajları okuyorum, Türk halkının dualarını ve  desteğini hissediyorum. Okuyup onlara cevap vermek istiyorum ama inşallah altın  madalyadan sonra hepsine geri dönüş yapacağım." ifadelerini kullandı.
 
Karşılaşmayı salondan izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem  Kasapoğlu'na da teşekkür eden Buse Naz, "Bakan Bey'le aramız çok iyi. Kendisine  söyledim, arkadaşlarımın maçlarında daha fazla heyecanlanıyorum. Kardeşlerimin de  başarmasını çok istiyorum. Bakanımız maçlarımızı yakından takip ediyor ve bizim  için büyük moral oluyor. Antrenörlerimiz için de büyük moral bu. Ekran başında  sabah saatlerinde bizi izleyen Türk halkına da teşekkürlerimi gönderiyorum."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Buse Naz Çakıroğlu'nun antrenörü Nazım Yiğit ise ilk maçlarda  heyecanın olabileceğini belirterek, "Geride kapattığımız ilk raunttan sonra benim  zerre kadar şüphem yoktu. Yapacağını biliyordum. Elimizden geleni yapacağız ve  ülkemize altın madalya kazandıracağız." diye konuştu.
 
 
 

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Etiketler: Buse Naz Çakıroğlu çeykrek finale çıktı Buse Naz Çakıroğlu boks 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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