Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

Busenaz Sürmeneli 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 69 kilo finalinde Çinli rakibi Hong Gu'yu devirerek altın madalyanın sahibi oldu.

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 9:30 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 10:03
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı
 
Kokugikan Arena'da Busenaz, tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaştı.
 
İlk rauntta tutuk olan Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi.
 
Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.
 
Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." dedi.
Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat Oyunları tarihinde şampiyon olan ilk kadın Türk boksör oldu.
 

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Etiketler: Busenaz Sürmeneli tokyo 2020
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