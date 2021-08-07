Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu... İsimleri, memleketleri, doğum günleri hep aynı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu tarihi başarılar elde ettiler ve Türkiye'nin olimpiyatlardaki kadınlar boksta ilk madalyalarını kazandılar.





51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan milli boksör, gümüş madalya kazandı. Buse Naz böylece, kadınlar boksta Türkiye'nin ilk madalyasını elde etti.

69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli ise finalde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup etti ve olimpiyat şampiyonu oldu. Busenaz'ın bu zaferi, boksta Türkiye'nin elde ettiği ilk altın madalya oldu.

SADECE İSİMLERİ AYNI DEĞİL

Tarihi başarılar elde eden ve yakın iki arkadaş olan Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun sadece isimleri aynı değil... Başarılı sporcular birçok açıdan ortak noktaya sahip. Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, aynı gün dünyaya geldi. Busenaz Sürmeneli 26 Mayıs 1998 yılında doğarken, Buse Naz Çakıroğlu ise 26 Mayıs 1996 doğumlu. İki sporcunun memleketi de Trabzon ve ikisi de aynı branşta mücadele ediyor.

OLİMPİYATA GİDERKEN AYNAYA ASTIĞI NOT





Olimpiyat şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli'nin Tokyo öncesi çalışma yaptığı salona astığı not, yeniden gündem oldu.

Kendisiyle aynı yerde antrenman yapan diğer sporcuların, olimpiyatlara daha rahat hazırlanması için antrenmanlarını yarıda kesmelerine teşekkür eden Sürmeneli, "Sevgili çocuklar, arkadaşlar. İdmanlarının bölüp benim çalışmam için fedakarlık gösterdiniz. Hakkınızı helal edin. Bana dua edin. İnşallah bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Sizleri seviyorum" notunu salonun aynasına asmıştı.

"2013 YILINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SÖZ VERMİŞTİM"

Altın madalya zaferinin ardından açıklamalarda bulunan Busenaz Sürmeneli, 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a verdiği sözü hatırlattı.





Milli sporcu açıklamasında, "Hiç ağlamak istemiyordum yenilsem de yensem de ama marşımızı dinlerken boğazım düğüm düğüm oldu. Çocukluk hayalim avuçlarımın içinde. İnanılmaz mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımla görüştüm biraz önce. Ona 2013 senesinde bir söz vermiştim, 'Altın madalya alıp size hediye edeceğim' demiştim. Madalyamı ona hediye ediyorum. Bakanımız hep yanımızdaydı ona da teşekkür ederim. Kulübüm Trabzonspor 'a da teşekkür ediyorum. Aileme buradan çok çok selam söylüyorum" ifadelerini kullandı.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NDAN PAYLAŞIM: NENE HATUN GİBİ, SABİHA GÖKÇEN GİBİ...

Olimpiyatlarda gümüş madalya alarak kadınlar bokstaki ilk madalyayı kazandıran Buse Naz Çakıroğlu ise, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.





Çakıroğlu paylaşımında, "Direnişte bir kadın Nene Hatun gibi, İlk kadın doktor Safiye Ali gibi, İlk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi, İlk kadın Bakan Türkan Akyol gibi; taşıdığım bu asil kanla bugün Tokyo’da bir tarih yazıyor, Ülkemizi dünyanın her bir yanından alkışlatmanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

BUSENAZ SÜRMENELİ'DEN DUYGUSAL SÖZLER: MADALYANIN İÇİNE SIĞIVERMİŞ SANKİ...

Busenaz Sürmeneli ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olimpiyat şampiyonluğu, altın madalya, bu büyük zafer bana, aileme, beni yetiştiren hocama, tüm ekibime, tüm ülkeme hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım o kadar mutluyum ve gururluyum ki... Sabah , akşam, gece, gündüz demeden, sakatlanarak, yaralanarak, ring kenarında uyuya kalacak kadar yorgun düşerek geçirdiğim günler birikmiş birikmiş de avuçlarımdaki bu madalyanın içine sığıvermiş gibi. Bu genç yaşımda bu zafer nasip oldu. Önümüzde uzun bir yol görünüyor. Altın madalya gelecek dedik ve geldi ama yetinmeyeceğiz!!! Daha büyük mutluluklar daha büyük gururlar ve rekorlar için yola devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin." şeklinde konuştu.

VEFAT EDEN DEDESİ "GİT ALTINI AL" DEMİŞ

Busenaz Sürmeneli, maçın ardından dedesiyle arasında geçen duygusal diyaloğu da anlattı.

Sürmeneli, "Rahmetli dedem geçen yıl Haziran'da vefat etmişti. 'Kızım ben göremem, sen git altını al' demişti. Onun bunu gördüğünü biliyorum. İnşallah 1-2 olimpiyat daha görmek istiyorum. Adımı altın harflerle tarihe yazmak istiyorum. İnşallah daha da güzelleri olacak. Ülkeme daha da madalya getirmek istiyorum. Bunun için hazırım. Ülkemizde yangınlar var. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum, herkese çok geçmiş olsun. Dualarını esirgemeyenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

17 YIL SONRA KADINLARDA İLK ALTIN MADALYA

Türk sporu kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyatta altın madalya kazandı.





Kadınlarda son altın madalyayı olimpiyatta 2004 Atina 'da halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra Busenaz Sürmeneli'yle bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

2012 Londra'da atletizmde 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in madalyası doping gerekçesiyle geri alınmıştı. Busenaz Sürmeneli, olimpiyatta 2004'ten sonra Türkiye'ye altın getiren ilk kadın sporcu oldu.

13 YIL SONRA İLK MADALYA BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NDAN

Buse Naz Çakıroğlu, Türk boksuna 13 yıl sonra olimpiyatta madalya kazandıran ilk boksör oldu.

Başarılı sporcu, aldığı gümüş madalyayla Türk boksunun 13 yıllık hasretini de dindirdi.