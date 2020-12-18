Büyük fiyasko! Tek golü 1,5 milyon euro oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden ve 7,5 milyon euro tazminat almaya hak kazanan Max Kruse'nin maliyeti sarı lacivertli camiayı şok etti

18 Aralık 2020 Cuma - 9:59
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Fenerbahçe'nin 2019'da transfer ettiği Alman yıldız Max Kruse, geçen haziranda sözleşmesini alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle feshetmişti.
 
Avrupa'nın en iyi hukuk şirketlerinden biriyle çalışan Kruse, açtığı dava ile Fener'i 7.5 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum etti.
 
MALİYETİ 10.5 MİLYON EURO
 
Fenerbahçe'de forma giydiği süreçte imza parası dahil 3 milyon Euro alan Kruse'nin ödenecek tazminatla toplam maliyeti 10.5 milyon Euro'yu buldu. Alman yıldızın takıma katkısı ise sınıfta kaldı.
 
GOL BAŞINA 1.5 MİLYON EURO
 
Kruse, Fenerbahçe'de forma giydiği süre içinde 23 maçta 7 gol attı. Kulübe maliyeti 10.5 milyon Euro olan Alman futbolcunun, 1 golü Sarı-Lacivertliler'e 1.5 milyon Euro'ya patladı.
 
BÜYÜK BİR FİYASKO OLDU
 
Kulübe ağır bir fatura çıkaran maliyet performans açısıından Kruse, Fener'in son yıllardaki en başarısız transferlerinden biri olarak tarihe geçti.
 

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Etiketler: max kruse fenerbahçe
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