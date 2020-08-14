Büyük Mandzukic pazarlığı

Kara Kartal’da son günlerde Balotelli ve Cisse’den başka bir isim konuşulmuyor. Siyah-Beyazlılar’da iki oyuncunun da birden kadroya katılacağı konuşuluyor. Ancak yönetim sessiz sedasız çok büyük bir bomba patlatmak için harıl harıl çalışıyor: Mario Mandzukic...Sezon biter bitmez Kartal’ın gündemine gelen, ancak kurulan ilk temasta kapıyı 7 milyon Euro’dan açan Hırvat yıldızla görüşmeler askıya alınmıştı.

Oyuncunun fiyatının düşmesini bekleyen yönetim, iletişimi ise hiç koparmadı. Yapılan görüşmelerde dünyaca ünlü futbolcu senelik 4 milyon Euro ücrete kadar indi. Bu rakam bile Kartal’ın bütçesini aşıyor.

Hırvatlar düğmeye bastı