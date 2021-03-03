Büyük pişmanlık! 'Acı veriyor'

Fransa'nın köklü kulübü Saint Etienne'de Mostafa Mohamed pişmanlığı yaşanıyor...

"Bonservisi gün geçtikçe yükseliyor"

4 milyon dolar ödediği takdirde bonservisini alacak

Galatasaray, 1.5 yıllığına kiraladığı Mustafa Muhammed için Zamalek'e 2 milyon dolar kiralama bedeli ödeyecek ve gelecek sezon sonuna kadar 4 milyon dolar ödediği takdirde oyuncunun bonservisini alacak.