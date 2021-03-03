Büyük pişmanlık! 'Acı veriyor'

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için St Ettien'de büyük pişmanlık yaşanıyor.

03 Mart 2021 Çarşamba - 10:19
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Fransa'nın köklü kulübü Saint Etienne'de Mostafa Mohamed pişmanlığı yaşanıyor...
 
Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da 6 maçta 6 gol atmasına rağmen, St. Etienne'in onun yerine kadrosuna kattığı Modeste 5 maça çıktı ve henüz ağları sarsamadı. Fransız Gazeteci Denis Balbir de transferle ilgili görüşlerini aktarırken, büyük pişmanlığı aktardı. Denis Balbir yaptığı açıklamada, "Devre arasında transfer yapıyorsan, katkı vermesini beklersin. Modeste'nin suskunluğu rahatsızlık vermeye başladı. Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da yaptığı patlamayı görünce, Modeste'yi izlemek daha da acı veriyor" dedi.
 
"Bonservisi gün geçtikçe yükseliyor"
 
Balbir ayrıca, Mısırlı yıldızın değerinin her geçen gün arttığını kaydederken, "Belki Fransa'da, Türkiye'de yaptıklarını yapamazdı ancak gerçekten iyi bir iş çıkarabilirdi. Mostafa, muhtemelen bir daha asla St. Etienne'de oynamayacak. Bonservisi gün geçtikçe yükseliyor. Umarım Modeste gol atmaya başlar" mesajını yolladı. St. Etienne Başkanı Bernard Caiazzo gerçekleşmeyen tranferle ilgili, "Zamalek'e nakit 5 milyon dolar önerdik. Şu anda herkes finansal krizde, bizim teklifimize rağmen Zamalek neden 2 milyon doları kabul etti? Mohamed harika bir oyuncu. Zamalek'te sezon sonuna kadar kalsaydı, bütün kulüpler onun peşine düşerdi. Onu Olimpiyat Oyunları'nda izledik, bu yüzden ısrar ettik ve o da gelmek istiyordu" demişti.
 
4 milyon dolar ödediği takdirde bonservisini alacak  
 
Galatasaray, 1.5 yıllığına kiraladığı Mustafa Muhammed için Zamalek'e 2 milyon dolar kiralama bedeli ödeyecek ve gelecek sezon sonuna kadar 4 milyon dolar ödediği takdirde oyuncunun bonservisini alacak.

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Etiketler: mostafa mohamed st etienne galatasaray
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