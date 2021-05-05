Büyük sıkıntı! Aboubakar G.Saray maçında yok

Ağrıları devam eden Vincent Aboubakar'ın yüzde 90 derbide oynamayacağı öğrenildi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 8:12
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Kamerunlu golcü sakatlığı yüzünden son 8 lig maçının 7’sinde görev yapamadı. Sivas maçında 45 dakika sahada kalabilen Aboubakar; Kasımpaşa, Alanya, Erzurum, Ankaragücü, Kayseri, Rize ve Hatay maçlarını kaçırdı. Tedavisine devam edilen yıldız oyuncu dünkü idmana da çıkmadı.
 
Ağrıları devam ediyor
 
Yoğun tedavi programı uygulanan yıldız futbolcunun son muayene ve MR görüntülemesinde bir miktar iyileşme tespit edildi. Ancak Vincent Aboubakar’ın ağrılarının devam ettiği ve tamamen iyileşemediği belirtildi. Son 15 günde bir kez bile saha çalışması yapamayan Kamerunlu golcü yüzde 90 ihtimalle Galatasaray derbisine yetişemeyecek. Deneyimli oyuncu perşembe ve cuma günü takımla çalışabilirse derbinin kadrosuna girebilecek.

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Etiketler: aboubakar galatasaray beşiktaş
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