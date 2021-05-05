Büyük sıkıntı! Aboubakar G.Saray maçında yok

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 8:12
Kamerunlu golcü sakatlığı yüzünden son 8 lig maçının 7’sinde görev yapamadı. Sivas
maçında 45 dakika sahada kalabilen Aboubakar; Kasımpaşa
, Alanya
, Erzurum
, Ankaragücü, Kayseri
, Rize
ve Hatay
maçlarını kaçırdı. Tedavisine devam edilen yıldız oyuncu dünkü idmana da çıkmadı.
Ağrıları devam ediyor
Yoğun tedavi programı uygulanan yıldız futbolcunun son muayene ve MR görüntülemesinde bir miktar iyileşme tespit edildi. Ancak Vincent Aboubakar’ın ağrılarının devam ettiği ve tamamen iyileşemediği belirtildi. Son 15 günde bir kez bile saha çalışması yapamayan Kamerunlu golcü yüzde 90 ihtimalle Galatasaray
derbisine yetişemeyecek. Deneyimli oyuncu perşembe ve cuma günü takımla çalışabilirse derbinin kadrosuna girebilecek.