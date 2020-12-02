Büyük sürpriz! Forvet Belçika'dan geliyor

Galatasaray Belçika ekibi Gent'te oynayan Ukraynalı golcü Roman Yaremchuk'la ilgileniyor.

02 Aralık 2020 Çarşamba - 9:09
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Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yüzler gülüyor.
 
Son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a yenilmesi sonrası averaj farkıyla 2. sıraya yükseldi. Yönetim ile Fatih Terim arasındaki krizin çözülmesinin ardından yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Cimbom'da 19-26 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan seçimin iptal olmasının ardından gözler transfere çevrildi.
 
Sezon öncesi ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Aslan, gelecek ay başlayacak transfer döneminde bombaları tek tek patlatmaya hazırlanıyor. Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan ve adı Henry Onyekuru, Ahmed Musa, Salih Uçan ve Nabil Fekir gibi isimlerle anılan Galatasaray'ın önceliklerinden biri de forvet transferi...
 
Radamel Falcao'nun sık sık sakatlanması nedeniyle bu bölgeye bir transfer daha yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Belçika'da buldu.
 
BİR KEZ DAHA HAREKETE GEÇİLDİ
 
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in forvet talebinin ardından son birkaç yıl Galatasaray'ın gündemde olan Roman Yaremchuk için bir kez daha harekete geçildi.
 
FRANSIZ MENAJERDEN BİLGİ İSTENDİ
 
Son olarak Luyindama'yı Galatasaray'a getiren Fransız menajer Henrotay'dan 1.91'lik Ukraynalı golcü için bilgi talep edildi.
 
Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız menajerden Gent'in istediği bonservis bedelini öğrenmesini istedi. Daha önce sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıklayan Yaremchuk'un son fikri soruldu. Ukraynalı oyuncunun Galatasaray'a gelme fikri değişmediyse Gent ile temasa geçilecek.
 
Fatih Terim'in de geçtiğimiz transfer dönemlerinde gündeme gelen Yaremchuk'un transferi için onay verdiği öğrenildi.
 

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Etiketler: Roman Yaremchuk galatasaray
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