Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - İttifak Holding Konyaspor: 2

Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

04 Nisan 2021 Pazar - 16:24
İLGİLİ HABERLER
Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu İsmail Kartal resmen Erzurumspor'da Antalyaspor'da gençlik ateşi Erzurum'u da vurdu Konyaspor 36 yaptı rahatladı! Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 0

9. dakikada Konyaspor öne geçti. Cikalleshi, kendi yarı sahasından  aldığı topla sol kanattan ilerledi ve meşin yuvarlağı yerden içeriye çevirdi.  Topla buluşan Milosevic'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1
 
15. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği sağladı. Sağ  taraftan kazanılan serbest atışı kullanan Emrah Başsan'n ceza sahasına ortasında,  yükselen Da Costa kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1
 
19. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Sekidika'nın  aşırtma vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.
 
25. dakikada konuk ekip penaltı kaçırdı. Kaleci Sehic'in gönderdiği  topa hareketlenen Bytyqi, ceza sahası içinde Murat Uçar'la mücadelesinde yerde  kaldı. Video Yardımcı Hakem sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha  kenarında izleyen hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi.  Cikalleshi'nin kullandığı penaltıda top üstten auta gitti.
 
44. dakikada Konyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ taraftan kullanılan  köşe atışında arka direkte topla buluşan Milosevic'in vuruşunda direkten dönen  topu tamamlayan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2
 
Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'un 2-1  üstünlüğüyle sona erdi.
 
64. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Murat Uçar'ın pasında  topla buluşan Aatıf'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
 
67. dakikada hızlı gelişen atakta Aatıf'ın sağ çaprazdan uzak direğe  doğru vuruşunda, top yandan auta çıktı.
 
74. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı serbest atışta  savunmadan seken top arka direkteki Aatıf'ın önünde kaldı. Aatıf'ın vuruşunda,  kaleci Sehic topu önledi.
 
90 5. dakikada Aatıf'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta savunma  oyuncusunun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Sarper Barış Saka önce  penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem sisteminden gelen uyarı üzerine  pozisyonu saha kenarında izleyen Saka, penaltı kararını iptal etti.
 
Karşılaşma, İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona  erdi.
 
 
Stat: Erzurum Kazım Karabekir 
 
Hakemler: Sarper Barış Saka, Bahtiyar Birinci, Murat Ergin Gözütok
 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Da Costa,  Schwechlen, Bergdich (Dk. 68 Hasan Hatipoğlu), Omolo, Obertan (Dk. 46 Osman  Çelik), Emrah Başsan (Dk. 75 Petrus Boumal), Aatıf, Rashani (Dk. 54 El Kabir),  Ricardo Gomes
 
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim  Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 83 Adil Demirbağ),  Sekidika (Dk. 83 Kravets), Milosevic (Dk. 65 Hadziahmetovic), Bytyqi (Dk. 74  Miya), Cikalleshi
 
Goller: Dk. 9 Milosevic, Dk. 44 Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding  Konyaspor), Dk. 15 Da Costa (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 15 Jevtovic, Dk. 90 6 Guilherme (İttifak Holding  Konyaspor), Dk. 24 Murat Uçar, Dk. 90 6 Schwechlen (Büyükşehir Belediye  Erzurumspor)
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Büyükşehir Belediye Erzurumspor süper lig İttifak Holding Konyaspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Eskişehirspor'da büyük yıkım! Küme düştüler: 9 gollü veda... Eskişehirspor'da büyük yıkım! Küme düştüler: 9 gollü veda...
Fenerbahçe'de Ozan Tufan için ilk resmi transfer açıklaması! Fenerbahçe'de Ozan Tufan için ilk resmi transfer açıklaması! Galatasaray taraftarını çıldırtan karar! 'Sözleşmesini feshedin...'Galatasaray taraftarını çıldırtan karar! 'Sözleşmesini feshedin...' Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Fatih Terim'den devre arasında...Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Fatih Terim'den devre arasında...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.