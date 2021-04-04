Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - İttifak Holding Konyaspor: 2

04 Nisan 2021 Pazar - 16:24
9. dakikada Konyaspor
öne geçti. Cikalleshi, kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan ilerledi ve meşin yuvarlağı yerden içeriye çevirdi. Topla buluşan Milosevic'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1
15. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurum
spor beraberliği sağladı. Sağ taraftan kazanılan serbest atışı kullanan Emrah Başsan
'n ceza sahasına ortasında, yükselen Da Costa kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1
19. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Sekidika'nın aşırtma vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.
25. dakikada konuk ekip penaltı kaçırdı. Kaleci Sehic'in gönderdiği topa hareketlenen Bytyqi, ceza sahası içinde Murat Uçar'la mücadelesinde yerde kaldı. Video
Yardımcı Hakem sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. Cikalleshi'nin kullandığı penaltıda top üstten auta gitti.
44. dakikada Konyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında arka direkte topla buluşan Milosevic'in vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Abd
ülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding
Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
64. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Murat Uçar'ın pasında topla buluşan Aatıf'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
67. dakikada hızlı gelişen atakta Aatıf'ın sağ çaprazdan uzak direğe doğru vuruşunda, top yandan auta çıktı.
74. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı serbest atışta savunmadan seken top arka direkteki Aatıf'ın önünde kaldı. Aatıf'ın vuruşunda, kaleci Sehic topu önledi.
90 5. dakikada Aatıf'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta savunma oyuncusunun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Sarper Barış Saka önce penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen Saka, penaltı kararını iptal etti.
Karşılaşma, İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Sarper Barış Saka, Bahtiyar Birinci, Murat Ergin Gözütok
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Schwechlen, Bergdich (Dk. 68 Hasan
Hatipoğlu), Omolo, Obertan (Dk. 46 Osman Çelik), Emrah Başsan (Dk. 75 Petrus Boumal), Aatıf, Rashani (Dk. 54 El Kabir), Ricardo Gomes
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 83 Adil Demirbağ), Sekidika (Dk. 83 Kravets), Milosevic (Dk. 65 Hadziahmetovic), Bytyqi (Dk. 74 Miya), Cikalleshi
Goller: Dk. 9 Milosevic, Dk. 44 Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 15 Da Costa (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Jevtovic, Dk. 90 6 Guilherme (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 24 Murat Uçar, Dk. 90 6 Schwechlen (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)